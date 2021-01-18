Токио, , 14:18 — REGNUM Подразделение японской компании Nissan — Autech представило свою версию компактного кроссовера Nissan Kicks. Демонстрационное видео с авто размещено на официальном канале автопроизводителя в YouTube.

В продаже представленная модель появится у дилеров марки только с 3 марта текущего года.

Версия Nissan Kicks Autech отличается от серийных автомобилей изящным бампером, горизонтальными светодиодными дневными ходовыми огнями, новыми узкими фарами и множеством других деталей экстерьера.

Что же касается салона, то в нём ничего не изменилось, кроме материалов — они стали более качественными. Также расширилась цветовая гамма авто. Новую версию Nissan Kicks теперь можно будет приобрести с фирменным черно-синим салоном.

Стоимость новинки будет начинаться от 3,11 млн иен (около 2,2 млн рублей).

Ранее стало известно, что из-за спада продаж машин Nissan в Европе руководство корпорации приняло решение отказаться от сети продаж в некоторых странах региона. В рамках программы реструктуризации в 2021 году также будут закрыты два автопредприятия Nissan в Испании.

Читайте также: Руководство Nissan рассказало о проблемах компании