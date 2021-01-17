Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании American Robotics разрешение на использование беспилотников, которые не контролируются удалёнными операторами во время полёта. Об этом сообщает портал The Verge.

Компания American Robotics является разработчиком многофункциональных гражданских беспилотников Socut. Эти дроны могут использоваться для дистанционного мониторинга различных объектов в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и других сферах деятельности.

Беспилотники Scout оснащены системой беспилотного управления, однако раньше во время полёта оператор должен был удалённо контролировать дрон. Полученное от FAA разрешение позволит компании American Robotics использовать беспилотники в автономном режиме.

Отмечается, что за оператором сохраняется обязанность проведения предполётной проверки беспилотника. Также выданное разрешение пока действует только в одном штате — Северная Каролина.

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