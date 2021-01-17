Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело испытание двигателей основной ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разрабатываемой для запуска пилотируемых лунных миссий. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Испытание проводилось 16 января в Космическом центр им. Джона Стенниса в штате Миссисипи. План испытания предусматривал, что четыре двигателя РС-25, установленные на макет основной ступени ракеты-носителя SLS, проработают около 8 минут — столько же времени предстоит работать двигателям в ходе реальных запусков.

Испытание прекратилось преждевременно — двигатели отключились через одну минуту после запуска. В NASA отметили, что специалистам агентства ещё предстоит выявить причину досрочного отключения двигателей.

«Несмотря на то, что двигатели не отработали всё планируемое время, команда успешно отработала этапы обратного отчёта и запуска двигателей, получив ценные знания для продвижения вперёд», — отметил директор NASA Джим Брайденстайн.

Ракета-носитель SLS разрабатывается для проведения пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Эта ракета разрабатывается в рамках программы «Артемида», предусматривающей высадку астронавтов на Луне в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Управление генерального инспектора NASA представило отчёт, свидетельствующий о трудностях при реализации «Артемида», которые могут помешать запуску пилотируемой миссии на Луну в 2024 году.

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