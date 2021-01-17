Чэнду, Китай, , 08:46 — REGNUM В городе Чэнду состоялась презентация прототипа поезда на магнитной подушке с расчётной скоростью до 620 км/ч. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Прототип относится к категории маглевов — поездов на магнитной подушке, удерживаемой над полотном дороги силой электромагнитного поля. Особенностью этой разработки стало использование технологии высокотемпературной сверхпроводимости.

Получивший название HTS maglev проект разрабатывается специалистами Юго-западного университета Цзяотун совместно с компаниями Railway Group Limited и CRRC Corporation Limited. Отмечается, что общие инвестиции в этот проект составили около $9 млрд.

Максимальная скорость представленного прототипа составляет 620 км/ч. Следующим этапом проекта станет проведение испытаний на специальном опытном участке дороги. Планируется, что разработка этого поезда будет завершена к 2026 году.

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