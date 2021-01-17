Веллингтон, , 07:26 — REGNUM Частная американская компания Rocket Lab отменила планировавшийся на 16 января запуск ракеты-носителя Electron незадолго до старта. Об этом сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Запуск должен был состояться с космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии. Планировалось, что лёгкая ракета-носитель Electron выведет на орбиту небольшой спутник компании OHB Group.

Руководство Rocket Lab решило отменить запуск из-за некорректных показаний одного из датчиков. Стартовое окно для этой миссии остаётся открытым до 26 января, за это время в Rocket Lab рассчитывают разобраться в проблеме.

Первый запуск разработанной компанией Rocket Lab ракеты-носителя Electron состоялся в 2017 году. В 2020 году Rocket Lab провела восемь пусков ракеты Electron, включая один неудачный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Rocket Lab заявили, что предпринятая 4 июля попытка запуска ракеты-носителя Electron завершилась неудачей из-за неисправного элемента в электрической системе.

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