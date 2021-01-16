Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Американская компания Blue Origin провела испытания новой модели суборбитального корабля New Shepard, разрабатываемого для организации туристических космических полётов. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Испытательный запуск проводился на полигоне Blue Origin в штате Техас 14 января. Предназначенная для экипажа капсула достигла максимальной высоты 107 километров, после чего приземлилась на парашютной системе через 10 минут после старта. Ракета-носитель также совершила успешную посадку. Пуск проводился в беспилотном режиме.

В ходе этих испытаний впервые использовалась пилотируемая капсула в новой модификации, получившая название «RSS First Step». Директор программ передовых разработок Blue Origin Патрик Зейтуни отметил, что этот запуск приблизил компанию к началу организации туристических полётов.

Blue Origin разрабатывает корабль New Shepard с 2006 года. В компании планировали провести первый пилотируемый запуск в 2019 году, однако он был задержан из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

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