Москва, , 14:04 — REGNUM Самым безопасным способом открытия примёрзшей двери автомобиля является его прогрев посредством транспортировки в тёплое место. Об этом сообщили эксперты порталу Autonews.ru.

Директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин рассказал, что не стоит пытаться открыть примёрзшую дверь автомобиля с помощью механического усилия. Он объяснил, что большая часть деталей замков в автомобилях производится из пластика, которые легко повредить при сильном усилии. Савин добавил, что зачастую дверь не открывается из-за замерзания тросового соединения в пластиковой оплётке.

«В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придётся ехать в сервис», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что не рекомендуется использовать кипяток или фен для прогрева замка. Это может повредить как механизм замка, так и лакокрасочное покрытие.

Руководитель цеха кузовного ремонта «Вилгуд-Кантемировская» Сергей Карканица добавил, что при замерзании двери можно попробовать попасть в автомобиль через любую другую дверь или даже через багажник. После этого автомобиль нужно прогреть, что позволит разблокировать дверь.

Эксперты отметили, что регулярное повторение этой проблемы может свидетельствовать об износе деталей замка. В этом случае рекомендуется заменить тросы и перебрать механизм замка.