Берлин, , 12:39 — REGNUM Руководство немецкого автопроизводителя BMW рассчитывает, что в 2021 году с заводов компании сойдёт вдвое больше электромобилей, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2020 году BMW произвела около 193 тысяч электрических и гибридных автомобилей. В BMW рассказали, что по итогам предыдущего года глобальные продажи электромобилей выросли на 31,8%. В странах Европы на долю моделей BMW пришлось около 15% от всех продаж электромобилей.

В текущем году руководство BMW рассчитывает удвоить выпуск полностью электрических автомобилей и нарастить на 50% производство гибридных автомобилей. В настоящее время BMW производит 13 моделей электрических и гибридных автомобилей, которые поставляются в 74 страны. К 2023 году в BMW рассчитывают расширить линейку таких автомобилей до 25 моделей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что к 2023 году каждый пятый выпускаемый компанией автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем.

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