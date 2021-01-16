Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Специалисты американской компании Apple приступили к созданию смартфона iPhone с гибким экраном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, прототип гибкого экрана уже проходит внутреннее тестирование в Apple. При этом разработка находится на ранней стадии — у Apple ещё нет полноценных прототипов таких смартфонов.

Отмечается, что Apple не планирует вносить серьёзные изменения в линейку смартфонов, которые будут представлены в 2021 году. Единственным значимым отличием от модельного ряда 2020 года может стать подэкранный сканер отпечатков пальцев.

В 2019 году первые модели смартфонов с гибким экраном выпустили компании Samsung и Huawei. Из-за высокой стоимости таких устройств и сырости технологии (обе компании задерживали дату релиза доработки смартфонов) такие модели не стали пользоваться широким спросом.

Читайте ранее в этом сюжете: LG представит гибкий монитор на выставке CES 2021