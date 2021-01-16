Пекин, , 11:39 — REGNUM Тайваньский производитель электроники Foxconn и китайская автомобилестроительная компания Geely создадут совместное предприятие для производства электромобилей. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Каждая их компаний будет владеть 50% совместного предприятия. Управлять создаваемой компанией будет совет директоров, в который войдёт три представителя от Foxconn и два от Geely. Главным направлением совместного предприятия станет производство электромобиле, а также разработка и внедрение технологий автономного вождения.

Председатель Foxconn Technology Group Янг-Вэй Лю заявил, что это сотрудничество приведёт к крупным изменениям в автомобильной промышленности. Он объяснил, что Geely поделится своим опытом области автомобильного дизайна, проектирования, исследований и разработок, интеллектуального производства, управления цепочками поставок и контроля качества, а Foxconn — аппаратным и программным обеспечением для электронных систем автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Foxconn подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с китайским автопроизводителем Byton.

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