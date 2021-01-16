Берлин, , 11:07 — REGNUM Американская компания Ford остановит на месяц завод в Германии из-за сбоев в цепочке поставок электронных компонентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Завод Ford в городе Зарлуи выпускает автомобили модели Focus, на предприятии работает около пяти тысяч сотрудников. Завод будет остановлен 18 января, в компании рассчитывают возобновить производство 19 февраля.

В Ford объяснили, что решение об остановке завода вызвано проблемами с поставками чипов, а также снижением потребительского спроса. Ранее компания приостановила работу завода в штате Кентукки в США.

Дефицит электронных компонентов в автомобилестроительной промышленности возник вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции. Производители чипов перестроили цепочки поставок на фоне роста снижения спроса на автомобили и роста заказов на ноутбуки и другие потребительские товары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе о временной остановке некоторых заводов объявили также Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan и Honda.

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