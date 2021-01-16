Пекин, , 08:30 — REGNUM Основной модуль будущей китайской орбитальной станции прошёл техническую проверку на заводе-изготовителе и признан готовым к запуску. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Проверку основного модуля, получившего названия «Тяньхэ», проводили эксперты CNSA совместно с учёными Китайской академии наук. Помимо модуля «Тяньхэ» специалисты также оценили готовность корабля «Тяньчжоу-2», который будет использоваться для доставки грузов на станцию. Оба элемента успешно прошли проверку.

Планируется, что базовый модуль китайской орбитальной станции в ближайшее время будет доставлен на космодром «Вэньчан». Ожидается, что модуль будет выведен на околоземную орбиту посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» весной 2021 года.

Модуль «Тяньхэ» имеет длину 16,6 метра и диаметр 4,2 метра. Он будет использоваться для проживания экипажа и управления станцией. Позже к «Тяньхэ» будут присоединены ещё два модуля орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года главный конструктор китайскйо орбитальной станции Чжоу Цзяньпин заявил, что ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

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