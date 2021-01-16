Москва, , 07:59 — REGNUM Лидером по объёмам продаж в России среди автомобилей иностранных марок по итогам 2020 года стала южнокорейская компания Kia Motors. Об этом сообщает пресс-служба Kia.

В 2020 году дилеры компании Kia реализовали в России более 201 тысячи автомобилей. Рыночная доля южнокорейской компании на российском рынке составила 12,6%, что является наивысшим показателем среди иностранных автопроизводителей.

«Седьмой год подряд Kia остается самым продаваемым брендом среди представленных в России иностранных автомобильных марок», — подчеркнули в Kia.

Среди автомобилей Kia самой популярной моделью в России в 2020 году стала линейка Rio. Общие продажи автомобилей этого семейства превысили 88 тысяч. Второй по популярности моделью стал кроссовер Sportage с годовым показателем продаж более 28 тысяч единиц. Также в число самых продаваемых в России моделей Kia вошли седан Cerato и кроссовер Seltos.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Kia Motors представила обновлённый логотип, а также сменила слоган с «Сила удивлять» на «Движение, которое вдохновляет».

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