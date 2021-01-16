Лондон , , 08:50 — REGNUM Epic Games, студия создавшая игру Fortnite, завела судебное дело против Google и Apple в Великобритании. Об этом 16 января сообщает BBC.

Apple и Google убрали игру Frontline из своих приложения. Компания Epic Games заявила, что, поступив так, технологические гиганты нарушили законы Великобритании.

В своем иске компания Epic Games не требует денежной компенсации, но требует, чтобы ее приложения были возвращены в онлайн-магазины, и чтобы разработчики Apple и Google позволили пользователям скачивать игру Fortline с других сайтов.

«Мы верим, что наше дело является важным в споре между потребителями и разработчиками в Великобритании и во всем мире», — заявили представители Eric Games.

Судебное разбирательство Epic Games против Apple и Google назначено на 21 января.