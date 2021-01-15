Анкара, , 21:20 — REGNUM В Турции начались наземные испытания нового тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci, сообщает 15 января пресс-служба компании Baykar.

Уточняется, что новый беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т украинского производства, собранными Запорожским машиностроительным КБ «Прогресс» им. академика А.И. Ивченко в первой половине 2020 года.

Разработчики относят Akıncı к классу «тяжелых» беспилотников. Его взлетная масса должна составлять 5,5 тонн, а масса боевой нагрузки — достигать 1350 кг.

Размах крыла Bayraktar Akinci — не менее 20 метров при длине аппарата 12,2 метра. Вооружение или навесное оборудование может размещаться на восьми внешних точках подвески. Аппарат должен быть способен находиться в воздухе до 24 часов и работать на высотах до 12 200 метров, развивая скорость до 360 км/час.

В Киеве перспективный турецкий БПЛА называют разработкой в интересах украинских и турецких вооруженных сил.

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