Москва, , 16:00 — REGNUM На первом российском гражданском космодроме «Восточный» начаты работы по созданию аэропортового комплекса. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос» 15 января.

В госкорпорации уточнили, что реализацией проекта займётся единственный исполнитель работ — АО «Крокус». Комплексный государственный контракт с этой компанией, на счету которой свыше десятка успешно реализованных масштабных проектов, в том числе на Дальнем Востоке, был заключён в декабре 2020 года.

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«В результате работы планируется создать аэропортовый комплекс, обеспечивающий приём и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолётов», — говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации видят целесообразность рассмотреть вопрос придания аэропорту космодрома статуса международного.

В Роскосмосе пояснили, что создание аэропортового комплекса на космодроме «Восточный» является одной из основных составляющих задачи о начале лётных испытаний с 2023 года пилотируемого транспортного корабля нового поколения с использованием космического ракетного комплекса тяжелого класса с ракетой-носителем «Ангара».