Пекин, , 15:29 — REGNUM Китайская компания Geely представила новый внедорожник под кодовым названием KX11. Об этом сообщает Gasgoo Auto News со ссылкой на учетную запись компании в WeChat.

Отмечается, что это уже третья модель компании, созданная на платформе от компаний Volvo и Geely. KX11 будет официально представлен на автомобильной выставке в Китае в 2021 году. Серийное производство модели должно начаться в третьем квартале текущего года.

По предварительным данным, длина KX11 будет составлять около 4,8 м, а размер колесной базы — 2,8 м.

Также модель может получить в качестве силовой установки турбированный двигатель мощностью 190 л. с. и 300 Нм крутящего момента.

Напомним, в 2020 году компания Geely реализовала в России 15 475 автомобилей — на 61,2% больше, чем в 2019 году.

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