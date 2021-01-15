ш. Огайо, , 15:13 — REGNUM Компания Acura (обособленное подразделение японского автопроизводителя Honda) начала производство на заводе East Liberty Auto в Огайо (США) кроссоверов MDX нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что новый кроссовер станет флагманской моделью Acura. Модель была создана на новой «тележке», предназначенной для легких грузовых машин. В продаже новинка появится 2 февраля 2021 года.

Стоимость начальной версии MDX четвертого поколения, оснащенной передним приводом, будет составлять от 46 900 долларов (3,46 млн рублей), а версия Technology Package будет стоить от 51 600 долларов (3,8 млн рублей). Диапазон цен на комплектации с полным приводом будет составлять от 48 900 до 60 650 долларов (3,6 млн — 4,47 млн рублей).

MDX четвертого поколения получит шестицилиндровый мотор на 3,5 л мощностью 290 л. с. и 362 Нм крутящего момента. Агрегатироваться он будет с десятиступенчатым «автоматом», а также с системой Acura Torque Vectoring SH-AWD, которая будет доступна по дополнительной цене.

Летом 2021 года также выйдет версия MDX Type S, которая получит более производительный турбированный мотор на 3,0 л мощностью 355 л. с. и 480 Нм крутящего момента.

Ранее стало известно, что компания Honda планирует прекратить в 2022 году поставки машин в Россию в рамках новой стратегии марки.

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