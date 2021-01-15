Пекин, , 14:56 — REGNUM Китайские компании Alibaba и SAIC представили электромобиль, который получит функции смартфона. Об этом сообщает издание Nikkei.

Две китайские компании создали новую марку электромобилей под названием IM (Intelligence in Motion — «Интеллект в движении»). В Китае она будет именоваться Zhiji Auto IM.

Под брендом IM в апреле 2021 года начнутся продажи электрифицированного седана, а через год появится и электрокроссовер. Оба электрокара оснащаются в начальных версиях аккумулятором на 93 кВт·ч, а в топовой получили батареи на 115 кВт·ч. При этом электрокары также имеют в оснащении систему беспроводной зарядки.

На одном заряде аккумулятора электромобили IM могут проехать до 1000 км. При этом мощность самых производительных версий будет составлять 540 л. с. и 700 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч такие модели смогут ускорится за 3,9 с.

Ещё одной отличительной особенностью моделей IM станут встроенные функции смартфона, благодаря которым электрокары получат возможность вести фотосъемку и публиковать фотографии в социальных сетях.

Ранее компания KIA представила тизер нового электрокара, который получит новый дизайн корейской марки.

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