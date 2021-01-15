Лондон, , 14:15 — REGNUM Британская компания Fifteen Eleven Design собирается в скором времени представить рестомод Porsche 914, созданный на основе спорткара Porsche Cayman S. Об этом сообщается на сайте компании.

В отличие от других моделей компании Porsche 914 будет выпущен небольшим тиражом. При этом модели будут с правым и левым расположением руля. На данный момент специалисты компании ведут активную разработку Porsche 914, который должен появится уже в 2021 году.

Под капотом рестмода, по предварительной информации, будет установлен двигатель на 3,4 л, мощность которого будет составлять порядка 300 л. с. Модель получит подвеска и тормозную систему от современных моделей Porsche. Кроме того, Porsche 914 будет иметь задний привод и механическую трансмиссию.

Также новая модель будет укомплектована активным антикрылом, колесными дисками Fuchs на 18 дюймов, крышей Targa и фарами, выполненными в стиле гоночного Porsche 935 Moby Dick.

Ранее компания Fifteen Eleven Design представила автомобили Ford Escort Speedster Mk1 и полностью восстановленный Maserati 3500 GT.

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