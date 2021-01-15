Самара, , 12:32 — REGNUM Автоконцерн АвтоВАЗ объявил о начале продаж в России новых комплектаций Lada Xray Cross. Об этом 15 января сообщает пресс-служба компании.

Так, начальные комплектации Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с «механикой» теперь будут оснащаться мотором на 1,6 л мощностью 106 л. с. За счет этого начальная цена на модель теперь будет дешевле и составит 790 900 рублей.

Отмечается, что все три новые версии укомплектованы подушками безопасности водителя и пассажира, дневными ходовыми огнями LED, полным набором электронных систем безопасности (ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HSA), электроусилителем руля, дистанционным управлением центральным замком, рейлингами и 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками в исполнении Феникс.

Ранее стало известно, что в России подорожали все автомобили марки Lada. Исключением стал только внедорожник Niva.

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