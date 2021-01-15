Москва, , 09:18 — REGNUM В России создается третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка спецназначения «Ульяновск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Отмечается, что «Ульяновск» будет передан ВМФ РФ в рамках действующей госпрограммы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к этому времени завершат государственные испытания.

«В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», — сообщил источник.

В настоящее время завершается строительство корпуса корабля, вскоре начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш».

Как сообщало ИА REGNUM, первыми носителями беспилотных ударных глубоководных комплексов «Посейдон» должны стать АПЛ «Белгород» проекта 09852 и АПЛ «Хабаровск» проекта 09851.

Ударный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон» успешно прошел морские полигонные испытания в феврале 2019 года. Подводный дрон способен двигаться на больших глубинах со скоростью, недостижимой для всех существующих подводных боеприпасов. Дальность действия «Посейдона» практически не ограничена, его перехват на сегодняшний день осуществить невозможно.

Читайте также: В сети обсудили мнение журналистов о «реальной угрозе» авианосцам США от РФ