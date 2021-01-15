Тегеран, , 09:13 — REGNUM 14 января иранская отечественная полутяжелая подводная лодка «Фатех» (Завоеватель) прошла военные испытания, выпустив торпеды и успешно поразив предполагаемую цель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Стрельба с подводной лодки была испытана в рамках военных учений ВМС иранской армии под названием «Морская сила 99», которые начались 13 января у берегов Макрана на побережье Индийского океана», — сообщил пресс-секретарь учений контр-адмирал Хамзе Али Кавиани.

В учениях были испытаны крылатые ракеты класса «земля-земля», подводные лодки и летные подразделения ВМС Ирана. Кроме того, в ходе испытаний прошли учения иранского спецназа в прибрежных и морских районах, а также беспилотные и радиоэлектронные боевые операции.

Между тем, в начале января в северной провинции Семнан прошли первые крупные учения иранской армии с беспилотниками.

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