Тегеран, , 09:36 — REGNUM 13 января ракетная установка «Зерех» (что означает «броня») вошла в состав Южного флота военно-морских сил Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 января.

Церемония состоялась в присутствии начальника штаба вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммеда Бакери, командующего иранской армией генерал-майора Сейеда Абдолрахима Мусави и командующего военно-морским флотом контр-адмирала Хосейна Ханзади.

Размеры отечественного военного корабля составляют 47 метров в длину и 15 метров в высоту. Сообщается, что иранский корабль может передвигаться со скоростью до 35 узлов. Он оснащен 76-мм пушкой, 40-мм зенитной пушкой на корме и зенитно-ракетным комплексом «Кадир» с дальностью полета 300 км.

По сравнению со своими предшественниками, то есть ракетным крейсером класса «Пейкан», новый передовой корабль отечественного производства имеет современное оборудование связи и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что ранее четыре эсминца класса «Пейкан» уже присоединились к иранскому флоту в Каспийском море, к северу от Ирана.