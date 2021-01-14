Вашингтон, 14 января 2021, 18:55 — REGNUM Головной фрегат типа Constellation, проектируемый в настоящее время по заказу ВМС США, обойдется бюджету в $1,28 млрд.
Последующие за ним серийные корабли того же проекта могут стоить дешевле — от 850 до 950 млн.
Перспективный фрегат длиной 151 метр полного водоизмещения 7291 тонн будет оснащен газотурбинной силовой установкой, а также двумя электрическими и четырьмя дизельными генераторами.
Экипаж корабля будет насчитывать 200 человек, срок его службы должен составить не менее 25 лет.
О вооружении перспективных фрегатов типа Constellation пока не сообщается.
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