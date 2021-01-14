Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors на онлайн-выставке CES показал концепты транспорта будущего. Трансляция премьеры новинки прошла на странице новостей Intel.

Новинки представляют собой летающий дрон Vertical Take-Off и наземную автономную капсулу Landing Drone. Эти транспортные средства помогут человеку добраться до нужной точки без пробок.

Дверь капсулы при входе внутрь откидывается в сторону, а боковое остекление поднимается вверх.

Салон необычного микроавтобуса выполнен в футуристичном стиле. Здесь есть круглый диван, обтянутый кожей, в который встроен тачскрин. В передней части капсулы установлен большой изогнутый экран. Кроме того, авто способно собирать данные пассажиров, чтобы выдавать им индивидуальный развлекательный контент.

Что же касается дрона, то он предназначен для транспортировки одного человека. Для этого аппарат оборудован четырьмя винтами. Максимальная скорость дрона составляет 90 км/ч.

Ранее компания Cadillac на онлайн-выставке CES 2021 провела премьеру электромобиля Lyriq, собранного на платформе Ultium Drive. Питается электрическое авто от инновационного аккумулятора, выполненного по технологии GM Ultium.

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