Лондон, , 15:13 — REGNUM Бывшие работники компаний Land Rover и Nissan готовятся запустить в Великобритании продажи электросамокатов под маркой Silence. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru

Бывший глава отдела SVO Land Rover Джон Эдвардс совместно с бывшим руководителем отдела продаж Nissan Тони Льюисом организовали производство электрических скутеров Silence, которые могут проехать на одном заряде до 150 км.

Организаторы проекта уверяют, что владелец их электросамокатов будет расходовать на электричество для преодоления 160 км всего 1 фунт стерлингов (около 100 рублей). Также преимуществом нового электротранспорта станет возможность его зарядки от обычной розетки.

Цена самой дешёвой версии скутера в Великобритании будет равна 2695 фунтов (около 271 тыс. рублей).

Напомним, под брендом Silence по всему миру в 2020 году было продано более 21 тыс. транспортных средств.

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