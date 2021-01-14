Вашингтон, 14 января 2021, 14:24 — REGNUM Зонд Juno, который призван исследовать гравитационное и магнитное поля Юпитера, останется на орбите ещё как минимум четыре года или до момента, пока аппарат не выйдет из строя. Миссия космического аппарата, который собирает данные о газовом гиганте с июля 2016 года, продлена до 2025 года. Такое решение приняло руководство Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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Теперь в задачи зонда будет входить не только исследование Юпитера, но и всей системы планеты — колец и спутников газового гиганта — Ганимеды, Европы и Ио.
Как сообщало ИА REGNUM, «Юнона», разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), была запущена к Юпитеру 5 августа 2011 года. На орбиту планеты зонд вышел 5 июля 2016 года. В декабре 2017 года зонд получил изображения облачного пояса газового гиганта, когда сблизился с планетой. В это время аппарат находился на расстоянии около 13 тыс. километров от облаков Юпитера.
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