Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Зонд Juno, который призван исследовать гравитационное и магнитное поля Юпитера, останется на орбите ещё как минимум четыре года или до момента, пока аппарат не выйдет из строя. Миссия космического аппарата, который собирает данные о газовом гиганте с июля 2016 года, продлена до 2025 года. Такое решение приняло руководство Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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«NASA санкционировало продление миссии своего космического аппарата «Юнона», исследующего Юпитер. Самый дальний планетарный орбитальный аппарат агентства теперь продолжит свое исследование самой большой планеты Солнечной системы до сентября 2025 года или до конца жизни космического корабля», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Теперь в задачи зонда будет входить не только исследование Юпитера, но и всей системы планеты — колец и спутников газового гиганта — Ганимеды, Европы и Ио.

Как сообщало ИА REGNUM, «Юнона», разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), была запущена к Юпитеру 5 августа 2011 года. На орбиту планеты зонд вышел 5 июля 2016 года. В декабре 2017 года зонд получил изображения облачного пояса газового гиганта, когда сблизился с планетой. В это время аппарат находился на расстоянии около 13 тыс. километров от облаков Юпитера.

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