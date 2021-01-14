Токио, , 12:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Blaze представил одноместный электрокар EV Classic, выполненный в стилистике автомобилей первой половины XX века. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы соединили прошлое с настоящим и будущим. От Blaze рождается «новый» классический автомобиль, работающий на электричестве», — говорится в сообщении автокомпании.

Производительность модели EV Classic равна 4 л. с., а её максимальная скорость составляет 49,88 км/ч. На одном заряде автомобиль может проехать 50 км.

На передние колёса авто установлены барабанные тормоза, а на задние — дисковые. Длина EV Classic равна 2330 мм, а его вес составляет всего 200 кг.

Продаваться необычная модель будет только на японском авторынке за 880 000 йен (около 627 тыс. рублей).

Ранее испанская компании Hurtan приступила к тестированию двухдверного спортивного купе в ретро-стиле, собранного на платформе Mazda. Автомобиль будет продаваться как с 1,5-литровым мотором мощностью 132 л. с., так и с двухлитровым движком производительностью 184 л. с.

Читайте также: Автомобильный проект Apple находится на ранней стадии — СМИ