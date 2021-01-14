Ханты-Мансийск, , 12:13 — REGNUM Изучением ситуации с самовозгоранием автомобилей Haval F7x и F7 займется Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Росстандарт проводит проверку сообщений о самовозгорании кроссоверов Haval F7 и F7X. О результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Речь идёт о возгораниях автомобилей Haval, которые произошли в декабре прошлого года в нескольких городах Ханты-Мансийского автономного округа. Загорались машины в ночное и утреннее время в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. Всего было зафиксировано шесть случаев возгорания.

Все возгорания, по словам очевидцев, произошли в условиях сильного мороза, когда владельцы авто включали автозапуск мотора. Из фото и видео, полученных с места происшествия, видно, что пламя появлялось под кузовом в задней части автомобиля.

По одной из версий, возгорания произошли из-за неправильной установки сигнализации. По другой версии, эти случаи связаны с неисправными топливными трубками. В компании сообщили, что будут проведены исследования и проверки всех возможных версий случившегося.

Ранее компания Great Wall, которой принадлежит бренд Haval, сертифицировала в РФ экстерьер модернизированного кроссовера H6 третьего поколения. Длина этого авто больше на 53 мм, чем у его предшественника.

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