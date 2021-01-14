Мадрид, , 11:31 — REGNUM Испанская компании Hurtan приступила к дорожным испытаниям двухдверного спортивного купе в ретро-стиле. Снимки с тестовой машиной размещены на сайте Motor1.

Двухдверное спортивное купе в ретро-стиле от компании Hurtan Motor1

Несмотря на камуфляжную плёнку, можно рассмотреть некоторые детали автомобиля. Так, в носовой части модели размещены две большие круглые фары. Они установлены высоко на капоте, а между ними — маленькая радиаторная решётка с вертикальными планками.

Автопроизводители установили под большие колёсные арки блестящие алюминиевые диски, а сзади — четырехгранную выхлопную трубу, покрытую хромом. Отмечается, что тестовое авто напоминает модели Wiesmann.

Ожидается, что модель будет собрана на «тележке» Mazda и, скорее всего, получит моторную линейку от этого же японского автопроизводителя.

Один движок будет 1,5-литровым мощностью 132 л. с., второй — двухлитровый производительностью 184 л .с. Оба получат в пару шестиступенчатую механическую трансмиссию.

Ранее пилот NASCAR Райан Блэйни совместно с автофотографом Ларри Ченом создали версию Ford Mustang с ретро-дизайном. Внешне машина напоминает Ford GT40, который участвовал в гонках на выносливость «24 часа Дейтоны» 1966 года.

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