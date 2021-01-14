Москва, , 11:20 — REGNUM Ремонт и модернизацию атомной подводной лодки (АПЛ) «Самара» проекта 971 (шифр «Щука-Б») Тихоокеанского флота (ТОФ) специалисты Центра судоремонта «Звездочка» завершат в 2023 году. Об этом сообщает 14 января ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

После завершения работ, пояснил собеседник агентства, запланированы испытания обновленной субмарины. «Самара» получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Другой источник сообщил, что подлодка находилась на первом этапе ремонта и модернизации по состоянию на август 2020 года. В центре «Звёздочка» эти сведения не прокомментировали.

Ранее планировалось, что подлодки «Братск» и «Самара» отремонтируют в Северо-Восточном ремонтном центре (СВРЦ) в камчатском Вилючинске, однако из-за затягивания сроков ремонта подлодки передали на модернизацию другому предприятию. Такое решение было принято после поездки в Вилючинск министра обороны РФ Сергея Шойгу в марте 2013 года.

Первоначальный график предполагал запуск ходовых испытаний «Братска» ещё в декабре 2012 года. После ремонта и глубокой модернизации эту субмарину передадут в лизинг индийским ВМС.

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