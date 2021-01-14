Рим, , 10:35 — REGNUM Итальянская тюнинговая компания Ares Design представила пакет доработок для классического внедорожника Land Rover Defender. Об этом сообщается на сайте компании.

Называется новый комплект доработок ARES for Land Rover Defender Spec. 1.2. Моделей с таким пакетом выпустят всего 15 штук. Внешне автомобили будут выделяться новым карбоновым капотом, светодиодной головной оптикой, панорамной крышей, а также расширенными крыльями.

В салоне будут присутствовать декоративные акценты из углепластика, кожаные кресла, новейшая аудиосистема и модернизированный климат-контроль. Кроме того, тюнеры оснастили модель электроподъемниками стекол и кнопкой запуска движка.

В движение автомобиль приводит V-образная «восьмерка» производительностью 280 «лошадей». Мотор агрегатируется с шестиступенчатым «автоматом».

Напомним, в конце прошлого года дилеры британской компании Jaguar Land Rover в России начали принимать заказы на модернизированную модель Discovery 2021 модельного года с мультимедийной системой Pivi Pro, обновляющейся по интернету.

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