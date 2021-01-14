Берлин, , 08:30 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche в честь 25-летнего юбилея 986 Boxster выпустил ограниченную спецсерию этой модели под названием Boxster 25. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первый серийный Porsche 986 Boxster сошёл с конвейера в 1996 году. У нынешнего Porsche Boxster 25 были сохранены элементы дизайна того времени. Модель как и раньше имеет боковые «жабры» перед задними колёсами, а также получила крышку топливного бака оригинальной формы.

Внешне авто выделяется чёрной рамкой на лобовом стекле, глянцевыми накладками на выхлопной трубе. Кроме того, сзади у модели есть значок с надписью Boxster 25.

Что же касается салона машины, то он выполнен в ретро стиле. Здесь присутствуют кожа оттенка Bordeaux Red, тканевый мягкий верх и матового цвета алюминиевые элементы интерьера.

Серия ограничена 1250 экземплярами. Стоимость машины равна 98,6 тыс. долларов (около 7,24 млн рублей).

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