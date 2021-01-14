Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon 13 января благополучно приводнился в Мексиканском заливе, у побережья штата Флорида. Об этом корпорация SpaceX сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

В сообщении отмечается, что «приводнение Dragon подтверждено», его четыре основных парашюта отработали нормально.

Напомним, космический грузовик Dragon 6 декабря был запущен с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Он доставил на МКС три тонны продовольствия для экипажа, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также коммерческий модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный для запуска частных мини-спутников и сброса отходов.

Обратным рейсом корабль-автомат вернул на Землю около двух тонн научного оборудования и других грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, американский грузовой корабль Cargo Dragon 12 января отстыковался от Международной космической станции (МКС).

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