Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при министерстве транспорта США 13 января направило в компанию Tesla требование из-за дефектов, представляющих потенциальную опасность, отозвать 158 тысяч электромобилей Model S и Model X. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как следует из письма регулятора, на которое ссылается агентство, существенные для безопасности неполадки были выявлены в работе главного блока управления электромобиля MCU (Media Control Unit), в частности — информационного дисплея.

Напомним, что производство первого компактного электромобиля компании Tesla стоимостью 25 тыс. долларов (около 1,86 млн рублей) может начаться уже в 2022 году. Продаваться компактное авто, созданное на платформе Model 3, пока будет только в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, электрический кроссовер Tesla Model Y успешно прошёл краш-тест.

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