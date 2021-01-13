Москва, , 23:41 — REGNUM Береговая база для ядерных глубоководных беспилотников «Посейдон» будет построена к лету 2022 года, сообщает 13 января газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России

Издание утверждает, что уже составлено техническое задание на выполнение работ по созданию базы, которые должны быть завершены и сданы Министерству обороны в июне 2022 года.

Отмечается, что заблаговременное создание базы позволит продлить срок службы этой техники.

Для «Посейдонов» уже строится база по хранению и обслуживанию беспилотников, а также склады и мастерские для подготовки к боевым дежурствам и пускам.

Где будут базироваться подводные носители роботизированных комплексов с ядерным двигателем «Посейдон», не уточняется.

Напомним, в конце 2020 года Минобороны сообщило о начале практического освоения комплексов «Посейдон» экипажем первой субмарины-носителя.

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