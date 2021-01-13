Вашингтон, , 22:14 — REGNUM После всех доработок американского истребителя пятого поколения F-35 остаётся около 900 дефектов, снижающих боеспособность этого самолета, сообщает 13 января Bloomberg со ссылкой на доклад управления Пентагона по испытаниям.

По словам директора испытательного корпуса программы Роберта Белера, самый дорогой в истории военного авиастроения самолет был принят на вооружение с 941 дефектом.

На сегодняшний день, отмечено в докладе, у истребителя остается 871 дефект, что всего лишь на два меньше, чем год назад.

Основные проблемы относятся к программному обеспечению и бортовой аппаратуре истребителя. При этом десять из них являются потенциально опасными проблемами первой категории, угрожающими безопасности летчиков и боевой эффективности самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Lockheed — производитель F-35 — уже получила заказы на 970 таких самолетов, часть из которых уже поставлена заказчикам.

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