Пекин, , 17:47 — REGNUM В Китае начали испытательные полеты новейшего перспективного тяжелого ударного беспилотника WJ-700, сообщают 13 января китайские СМИ.

По их данным, первый полет дрона WJ-700 состоялся 11 января 2021 года и считается успешным.

Беспилотник разработан компанией Haiying Aviation General Equipment совместно с Третьим научно-исследовательским институтом CASIC.

Беспилотник взлетной массой 3,5 тонны оснащен турбореактивным двигателем и способен находиться в воздухе до 20 часов, выполняя разведывательные и ударные задачи. Аппарат оснащен двумя точками подвески для различных боеприпасов.

Кроме того, китайские СМИ сообщают о системе автоматического взлета и посадки нового беспилотника.

По некоторым данным, БПЛА WJ-700 предназначен не только для вооружения НОАК, но и для продаж на экспорт.

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