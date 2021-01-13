Сеул, , 15:49 — REGNUM Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai представил изображения кроссовера Ioniq 5. Тизеры с новинкой распространила пресс-служба компании.

Hyundai Ioniq 5 Hyundainews.com

Модель Ioniq 5 станет не только первенцем суббренда Ioniq, но и первым электрокаром, собранным на модульной «тележке» E-GMP.

На тизерном изображении можно рассмотреть «пиксельные» фары, а также не имеющий стыков с крыльями капот.

В автомобиле есть необычная функция, «превращающая» электромобиль в автономный источник электроэнергии. От авто можно запитаться напряжением 110 или 220 Вольт.

Также стоит отметить, что новинка имеет сверхбыструю зарядку. Так, после пяти минут подзарядки машина может проехать 100 км пути.

Глобальная премьера авто намечена на февраль нынешнего года.

Напомним, в 2020 году на петербургском автозаводе Hyundai было изготовлено более 219 тыс. машин. Это на 10% ниже прошлогоднего уровня продаж, когда было изготовлено 245 тыс. автомобилей.

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