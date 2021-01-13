Пекин, , 15:24 — REGNUM В сети появились фотографии недорогого электроседана Renault Yi Ezoom, созданного в КНР на совместном предприятии JMEV. Снимки обнародованы на сайте министерства промышленности и информатизации КНР.

Электромобиль Yi Ezoom Министерство промышленности Китая

Электромобиль разработан с чистого листа. Он выделяется обтекаемой формой кузова и футуристичным экстерьером. Дверные ручки у авто выдвигаются как на машинах Tesla. Крыша у автомобиля панорамная.

Длина Yi Ezoom составляет 4675 мм, а размер колёсной базы равен 2750 мм. В движение машину приводит электрический двигатель мощностью 150 «лошадей», который питается от литий-ионного аккумулятора. Другой информации об автомобиле пока нет.

Ожидается, что официальная премьера новинки состоится уже весной нынешнего года.

Ранее компания Renault провела экстремальные испытания моделей Renault Kaptur и Arkana в условиях низких температур окружающей среды (от — 37 до — 58 °C). Автомобили проехали по зимним дорогам 2700 км.

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