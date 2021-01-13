Москва, , 14:41 — REGNUM Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, переназначенной для полётов на Луну, в России может быть отложено. С такой рекомендацией выступил Совет по космосу Российской академии наук (РАН).

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Так, согласно решению заседания совета. Которое состоялось 16 декабря 2020 года, руководству Российской академии наук и госкорпорации «Роскосмос» рекомендовано обратиться к президенту РФ с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года. В частности, перенести срок создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на более поздний срок.

Отмечается, что такое решение было принято рассмотрения докладов гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина и заместителя генерального конструктора по общему проектированию АО «НПО Лавочкина» Ивана Москатиньева. В документе уточняется, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

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В качестве альтернативы сверхтяжелой ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Роскосмос планирует направить на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей», предназначенной для полетов к Луне, 1,5 млрд рублей, 930 миллионов из которых в 2021 году.

Добавим, что общая стоимость программы создания «Енисея» варьируется в диапазоне от 1 трлн до 1,7 трлн рублей. Ракета будет в 15 раз мощнее «Союза-2», а полёты с её использованием должны начаться в 2028 году.

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