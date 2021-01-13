Лондон, , 14:44 — REGNUM Британский блогер Джо Ахиллес преодолел на дизельной модели BMW Series 7 версии 730Ld 1450 км без дозаправки. Видео с рекордом размещено на канале Joe Achilles в YouTube.

Дизельный седан укомплектован рядной дизельной «шестеркой» рабочим объёмом три литра. Производительность силового агрегата равна 265 л. с. (620 Нм). Также авто имеет восьмискоростную автоматическую трансмиссию ZF.

По паспорту машина потребляет в среднем 5,3−5,8 л на 100 км. Перед поездкой в авто было залито 78 литров топлива. Длительность поездки составила 14 часов и 23 минуты.

При движении 100,9 км/ч водителю удалось расходовать на автомобиле всего 4,5 литра на 100 км.

Ранее инструктор Деннис Ретера на трассе Хоккенхаймринг, управляя Porsche Taycan, установил рекорд самого длинного дрифт-марафона, достигнутого на электрокаре. Он сделал 210 кругов по двухсотметровому дрифтовому кругу всего за 55 минут. Длина дрифта составила 42 171 м.

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