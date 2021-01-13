Берлин, , 14:12 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал в Европе отзывную кампанию 56 тыс. автомобилей Golf. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отзывную кампанию Volkswagen вынужден проводить из-за проблем с программным обеспечением машины. Неисправность ПО влияет на мультимедийную систему и видеокамеру заднего обзора.

На автосервис будут отправлены хэтчбеки Golf восьмого поколения, которые были собраны до июля прошлого года.

Стоит отметить, что в 2020 году автомобиль Golf был лидером по продажам на европейском рынке. За первые 11 месяцев прошлого года машина разошлась тиражом в 252 138 единиц. Это на 33% меньше по сравнению с продажами 2019 года.

Ранее компания Beijing Hyundai Motor Co. объявила об отзывной кампании в Китае 2591 автомобиля, среди которых электровнедорожник Encino и электроседан La Festa. Причина отзыва — неисправность, которая может привести к проблемам с тормозами.

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