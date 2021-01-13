Токио, , 12:52 — REGNUM В сети появился рендер Mazda6 четвёртого поколения. Изображение размещено на сайте Motor.

Рендер Mazda6 четвёртого поколения Motor

Новинка должна стать флагманом модельной линейки японской марки и конкурентом моделям BMW и Mercedes. Авто имеет более спортивный вид — стремительные линии силуэта, зауженные фары и большую многогранную решётку радиатора.

Экстерьер модели выполнен в духе концепт-кара Mazda Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне четыре года назад. Этот автомобиль получил тогда звание «Концепт-кар 2018 года».

Внутри машины на центральной консоли автопроизводители установят большой дисплей. А водителю будет помогать арсенал опций безопасности.

На авторынок Европы новинка выйдет во второй половине 2022 года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре прошлого года в РФ было куплено на 9% больше новых машин Mazda, чем в ноябре 2019 года.

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