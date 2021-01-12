Тайбэй, , 23:39 — REGNUM Тайваньский производитель ASUS представил новый монитор для геймеров с диагональю 32 дюйма. Об этом 12 января сообщил портал Engadget.

Компания показала модель ROG Swift PG32UQ сегодня, 12 января 2020 года, на выставке CES. Монитор, оборудованный двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, способен выдавать частоту обновления экрана 120 Гц при разрешении 4K. Издание отметило, что пока только несколько игр консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X способны выдавать «картинку» с такими показателями.

https://twitter.com/ASUS_ROG/status/1349063595779358720

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на выставке CES 2021 компания Nvidia назвала cроки старта продаж видеокарт GeForce RTX 3060. Дискретные устройства магазины начнут продавать в феврале 2021 года по цене от $329, а ноутбуки с этими графическими процессорами можно будет купить уже в конце января.

Читайте ранее в этом сюжете: Nvidia назвала сроки начала продаж видеокарты GeForce RTX 3060