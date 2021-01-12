Лас-Вегас, США, , 22:50 — REGNUM Дискретные видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 появятся в продаже в феврале 2021 года. Об этом 12 января сообщил портал GamesRadar.

Nvidia сделала соответствующее заявление во время выставки CES. Представители компании отметили, что продажи ноутбуков, оборудованных этими графическими процессорами, стартуют в конце января 2021-го. Рекомендованная розничная цена дискретной GeForce RTX 3060 составит $329.

Ранее Nvidia сообщила, что GeForce RTX 3060 будет оборудована 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6. В компании отметили, что эта видеокарта сможет выдать в игре Cyberpunk 2077 60 FPS (кадров в секунду) при условии включённой функции поддержки трассировки лучей (RTX).

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