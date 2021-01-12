Москва, , 18:11 — REGNUM Новейший фрегат Северного флота проекта 22 350 «Адмирал Горшков» в 2021 году впервые осуществит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщает 12 января агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванные источники в военно-промышленном комплексе.

По словам источника, это будет проведено в рамках плана государственных испытаний ракетного комплекса. В частности, с борта фрегата с интервалом в несколько секунд будут выпущены несколько ракет «Циркон».

Залповая стрельба будет выполнена для проверки возможности комплекса управления выполнять задачи массированного ракетного удара по одной или нескольким целям одновременно.

Кроме того, залповые ракетные стрельбы должны быть проведены в условиях мощного радиоэлектронного противодействия, с помощью которого будет проверена помехоустойчивость системы самонаведения ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день «Циркон» является единственной в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. На прошедших испытаниях было подтверждено, что ракета поражает цели на дальности до тысячи км со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука.

Фрегат «Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22 350, оснащенный 16 универсальными вертикальными пусковыми установками, которые могут применять ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

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