Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Американский грузовой корабль Cargo Dragon 12 января отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в микроблоге компании SpaceX в Twitter.

Космический грузовик Dragon был запущен 6 декабря с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль доставил на МКС три тонны продовольствия для экипажа, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также коммерческий модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный для запуска частных мини-спутников и сброса отходов.

Отметим, что это первый полёт нового варианта корабля — Cargo Dragon 2. В результате модификации его грузоподъёмность была увеличена на 20%, также корабль теперь может осуществлять стыковку с МКС в автономном режиме.