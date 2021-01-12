Москва, 12 января 2021, 17:48 — REGNUM Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» после завершения всего комплекса работ по его модернизации станет флагманом Военно-Морского флота России, сообщил 12 января журналистам гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в состав ВМФ России в конце 2022 года.
По его словам, намеченные сроки завершения модернизации крейсера «не подвергаются сомнению».
Как сообщало, тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» является самым крупным неавианесущим боевым кораблем в мире.
Проходящая модернизация направлена в первую очередь на перевооружение высокоточным оружием большой дальности, в том числе на новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также на противокорабельные ракеты Оникс» и ракетный комплекс «Калибр».
"Мы неприятно удивим наших «партнеров» количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации», — сказал ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов о проекте модернизации крейсера «Адмирал Нахимов».
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